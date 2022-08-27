Томич лишился почти 30 тысяч из-за мошенников

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В Томске местный житель лишился более 28 тысяч из-за мошенников. Мужчина думал, что у него взломан аккаунт "госуслуг", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В ОМВД России по Колпашевскому району обратился местный житель, 1966 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта «Госуслуги». Он сказал, что аккаунт потерпевшего взломан и мошенники получили доступ к его банковским счетам. Для того чтобы предотвратить незаконные операции с деньгами житель г. Колпашево сообщил данные банковской карты и код из смс-сообщения.

Возбуждено уголовное дело.