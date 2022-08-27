В Томске полиция задержала подозреваемого в грабеже на улице Шевченко

В Томске полицейские задержали подозреваемого в грабеже на улице Шевченко. Фото: Ксения Высотина

В Томске полицейские задержали подозреваемого в грабеже на улице Шевченко. Им оказался ранее судимый 28-летний житель города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию Советского района г. Томска поступило сообщение от местного жителя о том, что в подъезде дома на улице Шевченко его избил неизвестный и похитил мобильный телефон. На розыск подозреваемого незамедлительно ориентированы наружные службы. В ходе обследования прилагающей к месту преступления территории, сотрудники патрульно-постовой службы в течение 15 минут задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель областного центра, который в ходе дальнейших следственных действий сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 20-летний потерпевший шел в гости к своей девушке проживающей в доме по улице Шевченко. Рядом с домом незнакомого ранее молодого человека увидел подозреваемый, после чего проследовал за ним в подъезд. Находясь на лестничной площадке, фигурант нанес потерпевшему несколько ударов ногами и руками, после чего похитил мобильный телефон.

У подозреваемого изъяли похищенные 11 тысяч рублей и передали законному владельцу. На мужчину завели уголовное дело.