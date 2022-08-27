Томскому поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" 28 августа исполнится восемь лет

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

Завтра, 28 августа, поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" исполнится восемь лет. В честь этого, волонтеры приглашают томичей на день открытых дверей, сообщает telegram-канал "ЛизаАлерт.

"В честь восьмилетия отряда мы приглашаем всех прийти на встречу с добровольцами «ЛизаАлерт» Томской области. Если у вас есть желание искать и находить или вы просто пока только интересуетесь деятельностью отряда, приходите. Мы ждем вас!", - говорится в сообщении.

В блоге волонтеров уточнили, что 29 августа в 19.00 по адресу ул. Косарев 23 (Российский Красный Крест) они расскажут о работе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», о направлениях деятельности, о том, какие правила работы существуют в отряде, чем можно помочь и с чего начинать, а также ответят на все вопросы гостей.