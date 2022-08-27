Водитель такси из Северска спас пенсионерку от мошенников

В Томской области в Северске таксист спас пенсионерку от мошенников. Он приехал на заказ, где пожилая женщина передала ему два конверта с надписями "150 тысяч рублей", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В полицию Северска обратился местный житель 1995 года рождения и сообщил, что оказывая услугу такси, он приехал на заказ к одному из домов на улице Ленина, где пожилая женщина передала ему два конверта с надписями «150 тысяч рублей». После разговора с пенсионеркой мужчина понял, что происходит противоправное деяние и приехал в отдел полиции", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по предварительным данным, пожилой женщине, 1937 года рождения поступил звонок от неизвестного с сообщением о том, что ее сын попал в ДТП и для "урегулирования ситуации" нужны денежные средства. Злоумышленники уговорили женщину вынести в конверте деньги и передать их водителю такси.