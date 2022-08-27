В томском селе утром 27 августа загорелась трехкомнатная квартира

В Томской области в селе Наумовка утром 27 августа загорелась трехкомнатная квартира. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Наумовка утром 27 августа загорелась трехкомнатная квартира. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"27 августа в селе Наумовка Томского района началось возгорание в 3-хкомнатной квартире одноэтажного двухквартирного кирпичного жилого дома размером 6 х12 м. Со стороны горевшей квартиры к дому пристроена дощатая веранда размером 2х3 м", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что на момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление, хозяйка находилась на месте пожара.

В результате пожара: сгорела дощатая веранда и первая квартира. Также сгорело и обрушилось потолочное перекрытие, обрешетка крыши дома над первой квартирой и сгорели вещи внутри дома. Общая площадь пожара 42 кв.м.

Предварительная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.