Врио губернатора Томской области поздравил томичей с закрытием сезона "Чеховских пятниц"

В Томске врио губернатора Владимир Мазур поздравил горожан с закрытием сезона "Чеховских пятниц". Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске врио губернатора Владимир Мазур поздравил горожан с закрытием сезона "Чеховских пятниц". Глава региона поблагодарил организаторов фестиваля и предложил его участникам и зрителям вместе подумать над его новациями, сообщили в администрации Томской области.

"Сегодня вечером, 26 августа, исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур поздравил участников и гостей фестиваля уличного творчества «Чеховские пятницы» с завершением сезона-2022", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что финальное в этом году выступление самодеятельных артистов проекта началось в 18.00 на открытой концертной площадке Большого концертного зала Томской государственной филармонии на набережной Ушайки.

«К сожалению, из-за плотного графика я был на «Чеховских пятницах» всего дважды – в дни открытия и закрытия сезона. Но иногда подглядывал за вами из окна рабочего кабинета. Не всегда слышал ваши песни, но всегда чувствовал ваш позитив: у фестиваля и его участников потрясающая энергетика, которая проникает сквозь стены и стекла, заряжает и на выходные, и на всю новую неделю», - рассказал Владимир Мазур.