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Общество27 августа 2022 9:00

В Томске на Белом озере прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров

Закрытие состоялось 25 августа
Ксения Высотина
На Белом озере Томска прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров.

На Белом озере Томска прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Белом озере Томска прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров. Закрытие состоялось 25 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

"25 августа в парке отдыха «Белое озеро» состоялось закрытие танцевальных ретро-вечеров, организованных администрацией Октябрьского района", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, как глава администрации Сергей Лозовский поблагодарил собравшихся за активное участие в проекте в течение всего лета и выразил пожелание продолжить встречи в следующем году.

Отмечается, что на концертной площадке, где звучали хиты прошлых лет и современные мелодии, присутствовало более 100 человек.