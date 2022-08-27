В Томске на Белом озере прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров

На Белом озере Томска прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Белом озере Томска прошло торжественное закрытие сезона танцевальных вечеров. Закрытие состоялось 25 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

"25 августа в парке отдыха «Белое озеро» состоялось закрытие танцевальных ретро-вечеров, организованных администрацией Октябрьского района", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, как глава администрации Сергей Лозовский поблагодарил собравшихся за активное участие в проекте в течение всего лета и выразил пожелание продолжить встречи в следующем году.

Отмечается, что на концертной площадке, где звучали хиты прошлых лет и современные мелодии, присутствовало более 100 человек.