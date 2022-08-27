Жители Томска повторно смогут обсудить с администрацией строительство "Супервостока"

В Томске местные жители вновь смогут обсудить строительство мкр. "Супервосток" с администрацией города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местные жители вновь смогут обсудить строительство мкр. "Супервосток" с администрацией города. 29 августа стартуют публичные обсуждения застройки города, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что прокуратура Томской области обязала мэрию провести публичные слушания по Супервостоку. Выяснилось, что проверочные мероприятия по обращениям горожан завершились уже в конце июля.

"Администрация Томска проводит публичную процедуру обсуждения градостроительной ситуации с жителями города и иными заинтересованными лицами. Для этого на официальном сайте муниципалитета с помощью платформы "Активный житель" с понедельника, 29 августа, будет открыт сбор предложений с целью обсуждения перспектив развития Томска, в том числе территории микрорайона Супервосток", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что обсуждения разделяться на два этапа, первый - заочный, до 9 сентября, второй - очный, дата пока неизвестна. На первом этапа томичи смогут отправить свои предложения через портал "Активный житель". Позже горожане встретятся очно.