Бывший вице-мэр Томска Александр Цымбалюк стал единственным владельцем «АБФ Логистик» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 августа. Теперь региональный мусорный оператор, специализирующийся на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов, полностью находится во владении бывшего вице-мэра.

В середине июля доля в уставном капитале, принадлежащая бывшему заммэру, выросла. Тогда Цымбалюку стало принадлежать 58,33% акций «АБФ Логистик», еще 41,67% акций на тот момент владел генеральный директор компании Константин Чаринцев.

«АБФ Логистик» — региональный оператор Северска, который также работает на подрядах в других районах региона. По данным сайта компании, оператор осуществляет свою деятельность в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах области, и кроме того, владеет парком специализированной техники.

Александр Цимбалюк занимал пост заместителя мэра до 2017 года. О причинах его ухода не сообщалось.