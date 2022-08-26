В Томске водитель наехал на ребенка-пешехода

Фото: группа ВКонтакте "Управление МВД России по Томской области"

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на проспекте Фрунзе, 228, — сообщается в сообществе Управления МВД России по Томской области в ВКонтакте.

26 августа около 17 часов 20 минут на проспекте Фрунзе автомобиль Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины наехал на переходящего дорогу ребенка. В результате ДТП 13-летнюю девочку доставили в больницу.

ГАИ Томской области призывает водителей передвигаться с безопасной скоростью. Пешеходам нужно быть внимательными и осторожными, переходить проезжую часть только в установленных местах и убедившись в безопасности перехода. Родителям важно следить за времяпровождением своих детей и каждый раз перед выходом из дома напоминать о правилах безопасности на дорогах.

Ранее КП-Томск писала, что из-за нарушения правил дорожного движения таксистом скончалась пассажирка. Также в Томске двое неизвестных забросили прокатный электросамокат в мусорный бак.