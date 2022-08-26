Врио губернатора Томской области не планирует вводить масочный режим Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 августа Владимир Мазур приехал в Зырянский район и в том числе посетил районную больницу. В медицинском учреждении врио губернатора был в маске в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. По словам главы региона, обязательный масочный режим он вводить не планирует.

«Есть федеральное постановление Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в медицинских учреждениях. Оно едино для всех, в том числе и для врио губернатора. Поэтому я приехал в больницу в маске. Прошу не воспринимать это каким-то иным образом. Планов вводить всеобщий масочный режим в Томской области у меня нет», — сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Проблемы Зырянской больницы, по словам Владимира Мазура, будут решать «в пожарном режиме». Врио губернатора уже поручил отремонтировать кровлю — основную проблему медучреждения. Также будет закуплено новое оборудование и перезапущена программа подготовки среднего персонала в райцентре, чтобы решить вопрос кадров.

Ранее «КП-Томск» сообщала о возвращении антиковидных мер в области. Сами томичи не согласны носить маски везде и надеются, что всеобщий масочный режим введен не будет.