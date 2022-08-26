В Томской области стартует конкурс на лучшего лесничего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В области стартует ежегодный конкурс на лучшего заведующего лесничеством, — сообщает в своем телеграм-канале Департамент лесного хозяйства Томской области. Конкурс проводится в целях повышения престижа специальностей лесного хозяйства, совершенствования профессионального уровня специалистов лесного хозяйства, обмена опытом и выявления лучших из них.

«Сегодня в Томской области трудятся 21 главный лесничий и более 50 участковых лесничих. Под контролем каждого из них — сотни тысяч гектаров леса. Лесничие ведут постоянный контроль над лесопользователями и арендаторами, охраняют леса от лесных пожаров и болезней. Кроме того, организуют работу по посадке и уходу за лесными культурами, осуществляют отпуск населению дров и деловой древесины для отопления и строительства. Каждый лесничий ещё и государственный лесной инспектор, в функции которого входит борьба с лесонарушителями, патрулирование лесов, проверка лесной продукции, вывозимой из леса», — говорится в телеграм-канале «Деплес Томской области».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый продлится до 10 сентября, его результат определят жители Томской области в ходе интернет-голосования в группе ВКонтакте. Также можно проголосовать, отправив SMS с фамилией кандидата (стоимость – согласно тарифу вашего сотового оператора) по телефону 8-995-292-80-48.

Второй этап закончится 20 сентября. Оценки конкурсантам выставят специалисты лесного департамента области по итогам работы лесничеств в течение года.

Итоги конкурса будут подведены накануне празднования Дня работников леса.