На выходных в Томске будут работать три мобильных пункта вакцинации

Вакцинация проводится препаратом "Спутник V" Фото: Олег ЗОЛОТО

27 и 28 августа в областном центре продолжат работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19, — сообщает сайт администрации Томской области. При обращении при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В ТРЦ «Изумрудный город» можно привиться с 10 до 17 часов в субботу и с 10 до 14 часов в воскресенье. В ТЦ «Лето» пункт вакцинации будет работать в субботу с 11 до 17 часов.

Пункт в Медсанчасти №2 работает все выходные с 10 до 14 часов.

Вакцинация от коронавируса проводится препаратом «Спутник V». Первичная проводится два раза с интервалом в три недели, повторная — каждые полгода первым компонентом вакцины.

После процедуры пациенты получают бумажный сертификат, его электронная версия автоматически появляется на портале «Госуслуги» в течение трех дней. Чтобы проверить срок действия сертификата вакцинации, необходимо войти в личный кабинет на «Госуслугах», открыть вкладку «Здоровье» и выбрать пункт «Сертификат COVID-19», где будет QR-код со всеми данными.

Напомним, что 30 августа вновь откроется пункт вакцинации в МФЦ. Тем временем, в регионе растет показатель заболеваемости ковидом — на прошлой неделе он достиг 1135 человек.