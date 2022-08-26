Томичу грозит 8 лет за употребление гашиша вместе с другом

К делу томича подключился районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области сообщает о передаче дела по статье 228 и 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере, незаконный сбыт наркотических средств) в Александровский районный суд Томской области.

В июле 2022 года ранее осужденный 32-летний местный житель заказал наркотик через Интернет. После оплаты он получил местонахождение покупки — в лесном массиве. Чтобы было не так страшно идти по территории диких зверей, мужчина позвал с собой друга и в качестве благодарности поделился гашишем. Употребив вещество, томичи направились домой, но были перехвачены сотрудниками полиции.

По делу утверждено обвинительное заключение, теперь процесс продолжится в Александровском районном суде. Максимальное наказание для обвиняемых — 8 лет лишения свободы.

Ранее КП-Томск писал о жителе Томской области, который устроил наркоскад из своей бани и осужденную на 6 лет томичку, которая продавала наркотики через закладки.