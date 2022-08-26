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Общество26 августа 2022 12:17

Росгвардейцы пришли на помощь 88-летнему жителю Томска

Мужчина получил травму головы и потерял сознание на улице
Софья Сибрикова
Фото: сайт Росгвардии

Фото: сайт Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны в Томске при отработке адреса по сигналу «тревога» пришли на помощь местному жителю, который потерял сознание на улице и получил травму головы в результате падения, — сообщает сайт Росгвардии.

Днем 26 августа вневедомственная охрана Росгвардии получила сигнал «тревога» из охраняемой квартиры в Ленинском районе Томска. Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что контрольная лампа охраняемой квартиры моргает, а входная дверь открыта. По словам соседки, которая встретила прибывших стражей правопорядка, мужчине стало плохо на улице — он потерял сознание и упал на землю, а когда очнулся, добрался до дома и позвал соседку на помощь.

Правоохранители вместе с неравнодушной жительницей оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Томска.