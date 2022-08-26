МТС Банк расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции . Фото: Михаил ФРОЛОВ

МТС Банк объявляет о расширении функционала сервиса мгновенного пополнения банковских карт и счетов с номиналом в турецких лирах любых банков Турции. МТС Банк не взимает комиссию и начисляет 1% кешбэка от суммы перевода.

Пополнение турецких банковских карт и счетов возможно с карт МТС Банка, со счета электронного кошелька МТС Деньги, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. В дальнейшем планируется расширение возможностей по оплате картами сторонних банков. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией на стороне провайдера и зачислением в турецких лирах. МТС Банк не взимает комиссию за отправление переводов. Комиссия в размере трёх долларов США вне зависимости от суммы перевода взимается с получателя перевода турецким банком. Минимальная сумма разового перевода составляет 3 000 рублей, максимальная − 100 000 рублей.

Как перевести деньги в приложении МТС Банка:

- откройте приложение МТС Банка, перейдите во вкладку «Платежи»;

- в разделе «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»;

- выберите «Турция карты/счета»;

- введите IBAN счета/ карты получателя/фамилию, имя и телефон получателя, а также сумму перевода.

МТС Банк начисляет кешбэк в размере 1% от суммы перевода. Кешбэк рассчитывается автоматически и начисляется за каждый платеж. Для новых клиентов действует специальное предложение: за первый перевод банк начисляет кешбэк в размере 200 рублей.

«Мы последовательно расширяем сервисы денежных переводов за рубеж, выстраивая прямые отношения с партнерами, − отметил лидер стрима «Денежные переводы» МТС Банка Кирилл Пальчун. − Сервис пополнения банковских карт и переводы на счета в любые банки Турции − важный этап развития сервисов в рамках экосистемы МТС».

Ранее МТС Банк реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: HUMO, Uzcard, Корти милли, Элкарт, ArCa. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, Юнистрим и Гранат. Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.