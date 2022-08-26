Томичка проведет в колонии больше трех лет за кражу продуктов из магазина

Ленинский районный суд признал 41-летнюю томичку виновной в краже продуктов из гипермаркета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2022 года томичка украла в гипермаркете несколько сыров, конфеты, кофе на общую сумму около трех тысяч рублей. Через две недели в магазине другой торговой сети она попыталась украсть сыр и колбасу, но женщину поймали на выходе из магазина. Томичка пыталась убежать с ворованной едой, но ее задержал охранник.

Суд приговорил женщину к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима. Томичка пыталась оспорить приговор, но прокурор убедил суд в его справедливости, основываясь на том, что женщина была ранее судима за аналогичные преступления.

Приговор вступил в законную силу.