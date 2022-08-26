Новый фотоконкурс от «КП-Томск» «Итоги уходящего лета». Фото: Ксения Высотина

Вы очень просили, и мы решили не затягивать. Объявляем старт фотоконкурса детских фотографий «Итоги уходящего лета». Прием работ начинаем уже сегодня.

Принимаем фотографии детей от 0 до 16 лет. Главное условие — кадры должны быть сделаны летом 2022 года в одном из узнаваемых мест Томска: фонтаны, скверы, набережная, уютный дворик возле дома или фото на центральном городском проспекте. Все, что поможет узнать именно наш город.

В конкурсе принять участие могут только томичи или жители региона, которые смогут самостоятельно забрать призы. Родители или официальные представители ребенка, отсылая детскую фотографию автоматически соглашаются на ее размещение на сайте «КП-Томск» для размещения ее на странице конкурса.

Фотографии нужно присылать на почту TOMSK@PHKP.RU с пометкой «На конкурс». Заявки на участие принимаются с 26 по 31 августа. 1 сентября на сайте «КП-Томск» будет запущено голосование, которое продлится до 3 сентября. По его итогам будут определены три победителя. Еще одного выберет экспертный совет, в состав которого войдут сотрудники редакции «КП-Томск».