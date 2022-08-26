За 2022 год в Томской области зарегистрировано более 10 тысяч человек с ВИЧ

Несмотря на снижение заболеваемости, область продолжает входить в число регионов с высокой заболеваемостью этим видом инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за 2022 год зарегистрировано более 10 тысяч человек с ВИЧ. На сегодняшний день под диспансерным наблюдением у врачей- инфекционистов состоит 9 824 человек, сообщил журналисту "КП-Томск" главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Александр Чернов.

"По состоянию на 01.08.22 на территории Томской области зарегистрировано 10 021 человек с ВИЧ. За семь месяцев 2022 года число впервые выявленных пациентов составляет 476 человек (в 2021 году – 809). На сегодняшний день под диспансерным наблюдением у врачей- инфекционистов состоит 9 824 пациента, все нуждающиеся получают антиретровирусную терапию", - рассказал Чернов.

Специалист отметил, что ежегодно увеличивается количество прошедших исследование на ВИЧ. Так, в 2021 году обследование на ВИЧ прошли 294 203 человека – 30,4% жителей области (при индикаторе - 30%), 2020 году обследовано 253 720 человек, на 1 августа 2022 года исследование на ВИЧ прошли 169 243 человека. Также добавляется, что несмотря на снижение заболеваемости, область продолжает входить в число регионов с высокой заболеваемостью этим видом инфекции.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин попросил врио губернатора Томской области Владимира Мазура обратить особое внимание на проблему ВИЧ в Томской области.