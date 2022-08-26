В Томске 30 августа вновь заработает пункт вакцинации в отделе МФЦ

В Томске со вторника, 30 августа, вновь заработает пункт вакцинации в отделе МФЦ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске со вторника, 30 августа, вновь заработает пункт вакцинации в отделе МФЦ. Он будет работать с понедельника по субботу с 9 до 14 часов (воскресенье выходной), сообщает пресс-служба областной администрации.

"Во вторник, 30 августа, в отделе МФЦ «Мои документы» по Кировскому району Томска (пр. Фрунзе, 103д) начнет работу пункт вакцинации. Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции или ревакцинироваться могут все желающие", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что там же будут проводиться осмотры врача-терапевта, который определит, имеются ли противопоказания для вакцинирования (признаки ОРВИ, повышенная температура, периоды обострений хронических заболеваний).

Уточняется, что томичи смогут поставить вакцину «Спутник V». Прием ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.