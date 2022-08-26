Томский специалист рассказал об эндометриозе и о способах его лечения

Эндометриоз - это процесс, при котором за пределами матки разрастается ткань, которая подобна эндометрию (внутренняя слизистая оболочка тела матки – прим.ред). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач рассказал томичкам об эндометриозе и о способах его лечения. Лечение эндометриоза включает в себя несколько направлений, сообщает издание "АиФ-Томск", которое побеседовало с акушером-гинекологом и доктором медицинских наук Татьяной Овсянниковой.

Уточним, что эндометриоз - это процесс, при котором за пределами матки разрастается ткань, которая подобна эндометрию (внутренняя слизистая оболочка тела матки – прим.ред). В ткани возникают изменения, проявляющиеся кровотечениями, они приводят к воспалению окружающих тканей. Болезнь развивается у женщин репродуктивного возраста, зачастую встречается у женщин от 25 до 40 лет.

Как рассказала специалист, среди самых частых симптомов выделяют боли и нарушения менструального цикла. При этом болезнь достаточно долго диагностируется врачами. В среднем на постановку диагноза с момента появления у женщин болей уходит до 7 лет.

«Раньше мы считали, что прием оральных контрацептивов может снизить риск возникновения эндометриоза, сейчас считается, что эти препараты, наоборот связаны с повышенным риском возникновения эндометриоза. Также нет доказательств, что беременность способствует профилактике заболевания», - рассказала Татьяна Овсянникова.

Она также добавила, что самая большая проблема в лечении эндометриоза – это угроза рецидива заболевания. Частота возникновения рецидивов после хирургического лечения составляет 15-21% спустя 1-2 года, спустя 5 лет - 36-47%, а уже через 5-7 лет вероятность рецидива составляет – 50-55%.

Врач отмечает, что, к сожалению, универсальной тактики лечения не существует. Иногда врачи совмещают хирургическую и медикаментозную терапию, в зависимости от стадии заболевания.