Жители Тегульдетского района заметили следы медведей

В Томской области жители деревни Красная горка в Тегульдетком районе заметили следы медведей.

В Томской области жители деревни Красная горка в Тегульдетском районе заметили следы медведей. Они предполагают, что их было двое.

"Деревня Красная Горка, Тегульдетский район. Сегодня ночью по улицам ходили 2 медведя, судя по следам не маленькие", - пишет житель деревни в паблике "Регион-70".

Напомним, что недавно в Томской области бдительные жители в очередной раз заметили медведя рядом с дачными участками в Межениновке.