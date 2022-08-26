В «Единой России» обсудили внесение новых инициатив в народную программу

В Томской области выполнение народной программы контролирует «Партийный десант», куда вошли общественники и депутаты всех уровней. Фото: «Единая Россия».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», народная программа включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее подготовлено 80 новых предложений, касающихся образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, и отдельно - всех направлений помощи Донбассу и освобожденным территориям. Их обсудили на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу «Единой России».

- Все положения документа должны быть реализованы на территории народных республик, - сказал, в частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание. - Помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В его рамках проверено более 4 тыс. объектов, а в общественные штабы вошли 20 тыс. человек.

Инициативы в сфере образования представила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее мнению, в документе необходимо закрепить программу капремонта колледжей и техникумов.

Также в народную программу нужно включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке. Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева предложила дополнить, в частности, программу инициативой по модернизации системы целевого набора студентов в вузы.

В блок здравоохранения народной программы, по мнению координатора направления «Здоровье человека», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, нужно включить предложения по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарств. Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также считает, что постоянным положением народной программы должно стать обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова представила ряд социальных инициатив. Например, снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильем молодых семей.

«Единая Россия» обеспечит и финансирование программы модернизации ЖКХ в бюджете и включит ее в народную программу, доложил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

Добавим, все озвученные инициативы будут детально проработаны и подготовлены для доклада Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

В Томской области активно реализуется народная программа. Ее разрабатывали сами томичи вместе с ведущими экспертами в различных отраслях, отметил и.о. секретаря реготделения «Единой России», сенатор Владимир Кравченко.

«Реготделение «Единой России» держит на особом контроле все объекты, которые строятся, ремонтируются в ходе исполнения программы. Продолжаем активно привлекать федеральные средства. С 2019 года нам удалось привлечь 20 млрд рублей из федерального бюджета. Это деньги, которые пошли на реализацию президентских нацпроектов. Активно поддерживается малый и средний бизнес: количество рабочих мест должно увеличиваться и дальше. В целом же по региону ведутся ремонтные работы на 45 объектах, в том числе 20 детсадах, 25 школах. Кроме того, построен 71 объект, в том числе 56 детских садов, 15 школ. Считаю это хорошим результатом.

На достигнутом останавливаться не намерены. На днях врио губернатора Владимир Мазур в ходе рабочей встречи с Президентом Владимиром Путиным попросил поддержать регион в строительстве третьего моста через Томь, областной детской больницы и 16 школ. Вместе с жителями Томской области будем добиваться намеченных планов», – сказал Кравченко.