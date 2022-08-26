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Общество26 августа 2022 6:10

Житель Томской области хранил в бане полтора килограмма конопли

Мужчину задержали полицейские и возбудили уголовное дело
Екатерина Горникова
Житель Томской области хранил в бане полтора килограмма конопли.

Житель Томской области хранил в бане полтора килограмма конопли.

Полиция Колпашевского района Томской области задержала 49-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские провели обыск по адресу проживания мужчины в селе Тогур, в бане нашли и изъяли полтора килограмма конопли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

Напомним, в Томской области проходит третий этап профилактического мероприятия «Мак-2022», в рамках которого полиция будет выявлять незаконный оборот наркотиков.