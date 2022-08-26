Шесть дорожных участков в Томске будут перекрыты на выходные 27 и 28 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в предстоящие выходные 27 и 28 августа для транспорта будут недоступны несколько дорожных участков, «КП-Томск» выбрала основные из них.

Так, с 19:00 с вечера 26 августа ограничат движение на Иркутском тракте от улицы Высоцкого до улицы Бела Куна.

С 22:00 26 августа до 21:00 28 августа будет перекрыто движение на улице Вершинина от улицы Пирогова до улицы Учебной.

До 00:00 28 августа будут действовать ограничения на улице Алтайской от Льва Толстого до Колхозной.

Также закрытыми остаются участки на улице Большой Подгорной от Дальне-Ключевской до пер. Сакко, Бородинской от Мичурина до Новосибирской и Карташова от Дзержинского до Красноармейской.