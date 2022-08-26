Фото: ДК «Томский перекресток».

С 26 по 28 августа на "Семейкином острове" пройдет фестиваль авторской песни «Томский перекресток», сообщают организаторы мероприятия.

"В этом году «Томский перекресток» вновь пройдет на Семейкином острове, в своем обычном формате, с 26 по 28 августа. Участников и зрителей ждет неповторимая музыкальная и природная атмосфера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программе фестиваля — выступления известных томских авторов и исполнителей: Константина Мыльцева, Сергей Гуреева, Алексея Пономаренко, Владимира Трубина, Ирины Абушаевой, Юрия Миргородского и многих других.

Как рассказал директор ДК «Томский перекресток» Владимир Кондратьев, фестиваль существует с 2003 года и является визитной карточкой Томска.

Журналисту "КП-Томск" в пресс-службе мэрии также сообщили, что сам пляж на "Семейкином острове" закрылся 14 августа. За летний сезон его посетили 5 тысяч томичей.