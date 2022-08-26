Томская пенсионерка трижды дала отпор мошенникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дежурную часть полиции Октябрьского района обратилась 83-летняя томичка, женщина рассказала, что с ней дважды связывались мошенники, но она сумела сохранить деньги.

Первый раз пенсионерке позвонили в июле. Плачущая девушка представилась дочерью томички и сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужны 800 тысяч рублей, чтобы «закрыть дело». Однако, когда дрожащий голос лжедочери успокоился, пенсионерка поняла, что разговаривает с посторонним человеком и прекратила общение.

Аналогичный звонок поступал пенсионерке в начале августа, и также неизвестные требовали деньги, но женщина не стала общаться с ними. Еще один звонок также поступил в августе. Звонивший представился внуков томички и требовал также 800 тысяч рублей. Женщина сообщила, что сначала свяжется с внуком. После звонка томичка перезвонила внуку и убедилась, что с ним все в порядке.