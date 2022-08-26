В Томской области из-за таксиста погибла пассажирка

В Томской области в Колпашево из-за таксиста погибла пассажирка. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в Колпашево из-за таксиста погибла пассажирка. Теперь мужчине грозит 2 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Колпашевский городской суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в июле 2021 года в дневное время мужчина передвигался по улицам города на личном автомобиле «Nissan Note». Проезжая один из городских перекрестков, он не уступил дорогу автомобилю такси, двигающемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате аварии пассажирке такси причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в лечебном учреждении.

Суд назначил наказание мужчине в виде двух лет условного срока, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.