МТС Банк первым на рынке реализовал оплату мобильной связи через СБП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мобильном Android приложении МТС Банка реализована возможность оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей. Это альтернативный способ оплаты мобильной связи, в частности, замещающий ранее очень популярные Pay-сервисы. В рамках данного сервиса пользователю не нужно вводить данные банковской карты, с которой он совершает оплату услуг связи, ему просто нужно выбрать банк, через который он хочет совершить платеж. Весь сценарий оплаты проходит в 2 клика. Сервис доступен всем, зарегистрировавшимся в приложении МТС Банка, в том числе и не клиентам банка.

Для совершения платежа необходимо:

- откройте мобильное приложение МТС Банка,

- перейдите в раздел, раздел «Платежи», далее выберите опцию «Мобильный телефон»,

- далее откроется экран оплаты, выбираем поле «Списать с», нажимаем «Система быстрых платежей», на экране оплаты нажимаем кнопку «Оплатить», после чего открывается специальное поле, в котором выбираем банк, со счета карты которого нужно совершить платеж.

Мобильное приложение автоматически перенаправит пользователя на страницу банка-эмитента с предзаполненными данными.

Минимальная сумма транзакции составляет 1 рубль, а максимальная – 30 000 рублей. Платежи совершаются без комиссии и зачисляются мгновенно.

«Мы последовательно расширяем платежные сервисы для удобства наших клиентов, - прокомментировал лидер стрима «система денежных переводов» МТС Банка Кирилл Пальчун. – Отмечу, что сервис оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей на базе Android реализован МТС Банком впервые на российском рынке. В перспективе до конца 2022 года мы ожидаем, что объем оплаты мобильной связи МТС через Систему быстрых платежей составит 20% от общего объема платежей. В планах расширение сервиса на все витрины МТС: приложение Мой МТС, личный кабинет МТС, сайт payment.mts.ru и другие сервисы экосистемы МТС».