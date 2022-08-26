Развязку Томск- Кемерово-Новосибирск открыли для движения транспорта

Фото: «Сибуправтодор»

Двухуровневая развязка на 150 километре трассы Р-255 «Сибирь» открыта для движения транспорта, сообщается на сайте «Сибуправтодора».

Отмечается, что транспортная развязка возведена в рамках реконструкции участка км 149 - км 158. Новая схема движения позволяет обеспечивать равномерное движение транспорта в Томск, Новосибирск и Кемерово.

Реконструкция объекта началась в 20й9 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Развязку полностью введут в эксплуатацию в сентябре.