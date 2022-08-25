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Общество25 августа 2022 15:18

В Томске пройдет выставка о космосе и киберпанке

На выставке «Без времени и пространств» томичи увидят творческие находки в стиле космоса и научной фантастики
Софья Сибрикова
Фото: группа ВКонтакте "Без времени и пространств"

Фото: группа ВКонтакте "Без времени и пространств"

Выставка современного искусства «Без времени и вне пространств» пройдет 27 августа в инженерном дворике Томского политеха и продлится один день. Гостям представят картины, фотографии, скульптуры и одежду в стиле киберпанк. Авторы работ — студенты и современные художники.

Откроется выставка в 17:00 и закроется в 23:00. Мероприятие бесплатно и открыто для всех желающих.

Помимо этого, в программу включены мастер-классы от детского технопарка «Кванториум» и интерактивная программа от проекта «Твой ход». Также будут представлены фильмы и видеоролики от Совета молодых ученых и специалистов госкорпорации «Роскосмос».

Кураторы выставки — победительница конкурса «Большая перемена – 2021» и участница проекта «Твой ход» Нелли Ризванова совместно с проектом «Я так вижу» и его организатором Марией Милиметьевой.

Возрастное ограничение: 12+