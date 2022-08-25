Томичи могут законно не работать 1 сентября

Томичи могут законно взять выходной 1 сентября и провести его с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Провести 1 сентября с детьми могут не все родители — работающим для этого нужно отпрашиваться у начальства. Трудовой кодекс предлагает 3 варианта освободиться от работы, которые приводит "МК в Томске".

Во-первых, написать заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы получите выходной. Только есть минус — зарплата за сентябрь будет немного меньше. Но можно написать заявление на 1 день из числа положенных вам оплачиваемых отпускных дней. Делить отпуск на части можно только с согласия работника.

Во-вторых, можно получить отгул за работу в выходной день или за сверхурочный труд. Если вам приходилось работать в выходной день, то вместо дополнительной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха.

Третий способ: работодатель заранее проговаривает возможность взять выходной 1 сентября с сохранением заработной платы. Такое встречается редко, но бывает в российской практике. Например, возможность взять выходной в День знаний может быть установлена правилами внутреннего трудового распорядка. В некоторых организациях оплачиваемый выходной 1 сентября дают не поголовно всем сотрудникам-родителям, а лишь тем, у кого ребенок идет в 1 класс.

Есть еще один вариант провести с ребенком его первый школьный день, только подойдет он далеко не всем родителям — дополнительный оплачиваемый выходной день по закону полагается донорам.