На Коммунальном мосту временно ограничат движение большегрузов

Фото: тг-канал "Мэрия Новосибирска"

В период с 22.00 25 августа до 22.00 26 августа по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн, — сообщает телеграм-канал «Мэрия Томска»

Ограничения связаны со строительными работами, которые проводятся на мосту — бетонирование монолитной железобетонной плиты. Горожан просят заранее запланировать свои маршруты движения в течение указанного времени, основываясь на этой информации.

Ранее на Комсомольском мосту заасфальтировали яму, которая мешала нормальному движению автомобилистов.