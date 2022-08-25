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Общество25 августа 2022 13:12

На Коммунальном мосту временно ограничат движение большегрузов

Грузовики не смогут проехать по мосту 25 и 26 августа
Софья Сибрикова
Фото: тг-канал "Мэрия Новосибирска"

Фото: тг-канал "Мэрия Новосибирска"

В период с 22.00 25 августа до 22.00 26 августа по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн, — сообщает телеграм-канал «Мэрия Томска»

Ограничения связаны со строительными работами, которые проводятся на мосту — бетонирование монолитной железобетонной плиты. Горожан просят заранее запланировать свои маршруты движения в течение указанного времени, основываясь на этой информации.

Ранее на Комсомольском мосту заасфальтировали яму, которая мешала нормальному движению автомобилистов.