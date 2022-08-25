Жительницу Томской области арестовали за убийство сожителя

Женщину ждет 7 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский Первомайский районный суд признал ранее судимую 25-летнюю жительницу района виновной в совершении преступления по статье 111 ч.4 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В январе этого года женщина во время распития спиртного спровоцировала своего сожителя на ссору на почве ревности. В процессе конфликта она ударила мужчину в шею кухонным ножом. Из-за полученной травмы и потери крови пострадавший через некоторое время скончался в больнице.

За совершенное преступление в соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил виновную к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее КП-Томск писал о задержании подозреваемого в убийстве в селе Тимирязевское в феврале 2022 года.