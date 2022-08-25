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Общество25 августа 2022 12:26

Бастрыкин поручил проверить обеспечение лекарствами в Томской области

К главе СК РФ обратились родители тяжелобольных детей из Томской и Калининградской областей
Софья Сибрикова
СК РФ поручил возбудить уголовные дела по факту лишения томичей льготных лекарств

СК РФ поручил возбудить уголовные дела по факту лишения томичей льготных лекарств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2022 к главе Следственного комитета во время приема прием граждан по вопросу обеспечения тяжелобольных детей препаратами обратились жители Томской и Калининградской областей — их дети не в полной мере получают положенные им медикаменты.

По поручению главы СК России Главным следственным управлением были возбуждены уголовные дела о преступлениях данной категории в указанных субъектах. Впоследствии постановления следователей отменило надзорное ведомство.

Председатель СК России обратился к Генеральному прокурору РФ по вопросу законности и обоснованности действий подчиненных. После этого уголовные дела возбудили повторно, главному следственному управлению было поручено расследовать преступления и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, из-за которых граждане лишаются гарантированного законом лекарственного обеспечения.