В Томской области зарегистрировано 1135 случаев заражения ковидом за неделю

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в общественных местах Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшается, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области. С начала августа 2022 года на территории области отмечается рост заболеваемости коронавирусом с еженедельным приростом от 27 до 70% из-за более заразного южноафриканского штамма омикрона.

По оперативным данным, за прошедшую неделю на территории Томской области было зарегистрировано 1135 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составил 105,2 на 100 тыс. населения — выше уровня предыдущей недели на 51,3%. Большая половина заболевших среди людей старше 30 лет. У многих — 88%, болезнь проходит как ОРВИ, у 11% как пневмония. Наряду с этим, у населения Томской области отмечается низкий иммунитет против COVID-19 из-за недостаточных темпов вакцинации.

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения профилактических мер: - ношение масок в общественных местах - избегание мест скопления людей - прохождение вакцинации от COVID-19 - соблюдение социальной дистанции - использование антисептиков В случае появления признаков ОРВИ стоит остаться дома, вызвать врача и в случае положительного результата на COVID-19 обязательно соблюдать режим изоляции до выздоровления.

Напомним, ранее Роспотребнадзор вернул антиковидные ограничения в регионе — ношение масок в медучреждениях стало обязательным.