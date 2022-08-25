Дома на семи улицах Томска останутся без света 26 августа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске в пятницу, 26 августа, в части домов, расположенных на семи улицах, произойдет плановое отключение электроэнергии, сообщается на сайте «Горсетей».

С 09:00 до 16:30 ресурса не будет по следующим адресам:

ул. Мокрушина, 2, 2-в, 8-10, 8/1, 8/2, 10/2, 16/1, 16/2, 20/3;

Иркутский тракт, 113/4;

ул. Высоцкого, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 5/5, 5/7, 7, 7 стр.2, 7 стр.6, 7/2.

С 09:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать:

ул. Алеутская, 4, 4/1;

ул. Венгерская, 1-В, 1-а, 2-14, 3-а, 6 стр. 2, 7, 7/2, 7/4, 9-а, 13, 13/1, уч.3, уч.9;

ул. Кутузова, 1-а, 2-4, 2-а, 2-б, 2-ж, 2/1, 2/2, 2/4, 4-а, 7-а, 8, 8-г, 9, 11, 11-в, 11/2;

ул. Садовая, 1-а, 2-16, 2-а, 3-17.