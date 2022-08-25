Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 10:40

Дома на семи улицах Томска останутся без света 26 августа

Там произойдут плановые отключения электроэнергии
Екатерина Горникова
Дома на семи улицах Томска останутся без света 26 августа.

Дома на семи улицах Томска останутся без света 26 августа.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске в пятницу, 26 августа, в части домов, расположенных на семи улицах, произойдет плановое отключение электроэнергии, сообщается на сайте «Горсетей».

С 09:00 до 16:30 ресурса не будет по следующим адресам:

ул. Мокрушина, 2, 2-в, 8-10, 8/1, 8/2, 10/2, 16/1, 16/2, 20/3;

Иркутский тракт, 113/4;

ул. Высоцкого, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 5/5, 5/7, 7, 7 стр.2, 7 стр.6, 7/2.

С 09:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать:

ул. Алеутская, 4, 4/1;

ул. Венгерская, 1-В, 1-а, 2-14, 3-а, 6 стр. 2, 7, 7/2, 7/4, 9-а, 13, 13/1, уч.3, уч.9;

ул. Кутузова, 1-а, 2-4, 2-а, 2-б, 2-ж, 2/1, 2/2, 2/4, 4-а, 7-а, 8, 8-г, 9, 11, 11-в, 11/2;

ул. Садовая, 1-а, 2-16, 2-а, 3-17.