Томская полиция выставила видео задержания подозреваемого в убийстве мужчины

Томская полиция опубликовала видео, где оперативники задержали 42-летнего мужчину за убийство собутыльника. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее сообщалось, как в Томской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве мужчины в селе Тимирязевское в конце февраля.

Полицейские выяснили, что в день убийства к мужчине приходил ранее не судимый 42-летний житель Томска, с которым у потерпевшего мог произойти конфликт. Его задержали по адресу проживания, после чего он сознался в содеянном.

Мужчину заключили под стражу.