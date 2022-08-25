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Происшествия25 августа 2022 8:15

Томича арестовали по подозрению в убийстве собутыльника

Мужчины что-то не поделили во время пьяной ссоры
Екатерина Горникова
Томича арестовали по подозрению в убийстве собутыльника. Фото: СУ СК РФ по Томской области.

Томича арестовали по подозрению в убийстве собутыльника. Фото: СУ СК РФ по Томской области.

В Томской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве мужчины в селе Тимирязевское в конце февраля, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительной информации, 28 февраля 42-летний мужчина употреблял алкоголь с 60-летним жителем села Тимирязевское у него дома. Мужчины поругались, подозреваемый несколько раз ударил ножом собутыльника и скрылся с места преступления. После этого в доме произошел пожар. Мужчина скончался на месте от полученных ножевых ранений.

Мужчина уже признал вину, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.