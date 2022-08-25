В Томске неизвестный повредил три иномарки в двух дворах Советского района

Полиция устанавливает личность мужчины, который в ночь с19 на 20 августа повредил три иномарки в двух томских дворах, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ночное время с 19 по 20 августа 2022 года во дворах домов № 135 по ул. Алтайской и № 48 по ул. Лебедева в г. Томске, повредил автомобили Toyota Hiast, Toyota Rav, Chevrolet Aveo», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиненный ущерб составил более 167 000 рублей.

Полиция возбудила три уголовных дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Полиция просит томичей, узнавших мужчину, обратиться в ОМВД России Советскому району города Томска по телефону: по телефону 02, 102 (с мобильного) или 8-(3822)-795-802.