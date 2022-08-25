В Томской области начали ремонтировать трассу Река Обь - Мельниково. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подрядчик АО «Автодорстрой» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приступил к ремонту дороги Река Обь – Мельниково в Шегарском районе, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что работы пройдут на первых 6,6 км трассы по улице Коммунистической в селе Мельниково. Сегодня рабочие фрезеруют старое покрытие. До 15 октября дорожники должны заменить дорожную одежду, укрепить обочины, откосы, отремонтировать водопропускные трубы, остановки общественного транспорта и выполнить инженерное обустройство участка.

На этот участок активно жаловались жители села Мельниково, она отмечена на «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта. Дорога проходит через центр села, на улице размещены значимые социальные объекты — районная больница, детский сад, центр занятости населения, отделение полиции, районный суд, стадион «Кедр», автостанция, автозаправочная станция и магазины.

Напомним, томич стали реже отмечать проблемные участки на «Карте убитых дорог».