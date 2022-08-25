Томичку приговорили к шести годам колонии за продажу наркотиков через закладки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд признал виновной 25-летнюю томичку в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина через сайт договорилась с неустановленным человеком вместе продавать наркотики через тайники, расположенные в Томске. Через соцсети ей присылали координаты оптовых партий наркотика, а она уже в свою очередь сообщала подельнику о местах размещения разовых доз. Полиция задержала томичку, когда она оборудовала очередную закладку.

Суд приговорил женщину к 6 годам и 1 месяцу колонии общего режима.

Томичка не согласилась с приговором и подала апелляцию, мотивируя тем, что наказание чересчур жестокое, а также наличием двух малолетних детей. Прокуратура проанализировала доказательства и пришла к выводу, что смягчать наказание не стоит, так как женщина уже ранее привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Несмотря на действующую судимость и отсрочку отбывания наказания, которую ей предоставили до достижения детьми 14 лет, томичка продолжила сбывать наркотики.

Суд оставил приговор в силе. Виновная приступила к отбытию наказания.