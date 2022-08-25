Жители Томского района просят открыть пустующую школу в деревне Борики. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Жители Томского района обратились в томское отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь восстановить школу в деревне Борики, она пустует на протяжении 11 лет, сообщает пресс-служба ОНФ.

Отмечается, что школа была построена в 1988 году, ее закрыли из-за небольшого числа учеников. Дети учатся в соседних селах. Однако сейчас ситуация изменилась и жители Бориков уверены, что школу пора снова открывать. Для привлечения проблемы сельчане разместили баннер вдоль оживленной трассы и написали президенту России.

«Численность населения Бориков и соседнего с ним Петрово растет, деревни активно застраиваются, и детей становится все больше. Ребятишки вынуждены добираться на автобусах и учиться в школах, расположенных в других населенных пунктах - деревне Поросино и селе Зоркальцево. А школы там переполнены», - сообщила член регионального штаба Народного фронта, депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Радионова.

Жители Томского района просят открыть пустующую школу в деревне Борики Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

А в это же время здание школы в Бориках простаивает, но при этом находится в удовлетворительном состоянии.

Активисты выехали в деревню и предлагают отремонтировать здание, разместить там не только школу, но и детский сад, кружки и спортивные секции. Они считают, что тогда здание будет заполнено и востребовано.