Томская пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после звонка мошенников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отделение полиции Октябрьского района обратилась 76-летняя томичка, которая рассказала, что у нее украли деньги, сообщается на сайте ведомства.

Женщине позвонил представитель организации, которая занимается возвратом денег, вложенных в финансовую пирамиду. Пенсионерке предложили оплатить услуги юриста, оформления «сертификата безопасности», налогов и еще ряд услуг. В итоге томичка в течение месяца переводила мошенникам деньги, в общей сложности отдала им более 1 246 000 рублей. Однако деньги, вложенные ей в пирамиду, никто не вернул.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».