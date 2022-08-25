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Общество25 августа 2022 6:27

Томская пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после звонка мошенников

Она пыталась вернуть вложенные в финансовую пирамиду деньги
Екатерина Горникова
Томская пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после звонка мошенников.

Томская пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после звонка мошенников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отделение полиции Октябрьского района обратилась 76-летняя томичка, которая рассказала, что у нее украли деньги, сообщается на сайте ведомства.

Женщине позвонил представитель организации, которая занимается возвратом денег, вложенных в финансовую пирамиду. Пенсионерке предложили оплатить услуги юриста, оформления «сертификата безопасности», налогов и еще ряд услуг. В итоге томичка в течение месяца переводила мошенникам деньги, в общей сложности отдала им более 1 246 000 рублей. Однако деньги, вложенные ей в пирамиду, никто не вернул.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».