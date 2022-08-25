Жителя Томской области осудят за незаконную охоту на лося

Следователи направили уголовное дело в Колпашевский суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области 38-летнего жителя села Каргасок осудят за незаконную охоту на лося. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Колпашевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя с. Каргасок. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в конце марта 2022 года мужчина находился в лесу на расстоянии около 60 километров от села Инкино. В реке неподалеку обвиняемый увидел в реке лося и застрелил его. У мужчины не было соответствующего разрешения на это. Ущерб государству от незаконных действий составил 240 тысяч рублей.

Следователи направили уголовное дело в Колпашевский суд.