По следам Петра Макушина: томичи нашли пятую заплатку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

24 августа, в Томске в рамках проекта «По следам Петра Макушина» любители истории города и новички проекта нашли пятую арт-заплатку «Карта». Проект организован АО «Томскэнергосбыт», СибФМ Групп и «Первым музеем славянской мифологии», чтобы каждая новая встреча на маршруте декоративных плиточек давала все больше ответов на вопрос: кто вы, Петр Макушин?

По следам Петра Макушина: томичи нашли пятую заплатку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Заплатка уютно разместилась на улице Пушкина, 13. Эскиз разработан студенткой ТГУ Анастасией Дрючиной, а выполнила заплатку Алиса Соболева из «Детской художественной школы №1».

Заплатка выполнена в виде карты, чтобы отразить широту мыслей и масштабность идей Петра Макушина. Со своим главным девизом – «Ни одного неграмотного» он возил книги от Томска по реке Обь до Байкала и торговал ими. Петр Иванович открыл первую бесплатную библиотеку в Сибири и книжные лавки в более 125 селениях, чтобы нести в мир образование.

По следам Петра Макушина: томичи нашли пятую заплатку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Вместе с купцом Михайловым меценатом был открыт в Томске первый книжный магазин, который долгое время считался самым крупнейшим за Уралом. Также Макушин стал основателем первой типографии в городе. На встрече сотрудник «Первого музея славянской мифологии» удивил всех сюрпризом, Андрей продемонстрировал книгу, напечатанную в 19 веке в типографии Макушина!

Книга сохранилась в отличном состоянии, по формату была путеводителем и называется «Дорожникъ по Сибири и Азиатской России».

Новые знания, по уже заведенной традиции, были подкреплены призами и подарками, которые получили все без исключения поисковики. Лидеру по скорости обнаружения заплаток Денису вручили сертификат в пиццерию «Пицца - Синица». Томская компания «Эскимос» подарила Юлии и ее сыну Роме сертификат на мороженое. Сертификаты на 1000 рублей в «Beauty Technology» и посещение занятий в «Lady Stretch» получили две девушки - Маргарита и Виктория.

По следам Петра Макушина: томичи нашли пятую заплатку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Все участники проекта используют для оплаты счетов личный кабинет клиента АО «Томскэнергосбыт» или мобильное приложение «Мой Томскэнергосбыт». На встрече им предложили сделать еще один шаг не только в поиске заплаток с историей Петра Макушина, но и по пути сторонников экологии и перейти на электронные счета, чтобы не тратить природные ресурсы.

По следам Петра Макушина: томичи нашли пятую заплатку. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Поиски следующей арт-заплатки и вручение призов пойдут 31 августа. Следите за новостями, ищите подсказки и получайте призы.