В Томске заасфальтировали яму на Коммунальном мосту

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На Коммунальном мосту в Томске заасфальтировали яму из-за которой автомобилисты долго стояли в пробках. Об этом сообщили журналисту "КП-Томск" представитель мэрии.
Напомним, что ранее сообщалось, как томичи жалуются на небольшую яму из-за которой на Коммунальном мосту образовываются заторы.
"По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, работы по устранению указанного дефекта покрытия проезжей части выполнены", - рассказали в администрации.
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