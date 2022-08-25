В Томске заасфальтировали яму на Коммунальном мосту

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На Коммунальном мосту в Томске заасфальтировали яму из-за которой автомобилисты долго стояли в пробках. Об этом сообщили журналисту "КП-Томск" представитель мэрии.

Напомним, что ранее сообщалось, как томичи жалуются на небольшую яму из-за которой на Коммунальном мосту образовываются заторы.

"По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, работы по устранению указанного дефекта покрытия проезжей части выполнены", - рассказали в администрации.

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