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Общество25 августа 2022 3:24

Шесть детей погибли на водоемах Томской области за 2022 год

Всего за это год утонули 30 человек
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томской области за 2022 год на водоемах погибли 30 человек, 6 из них -дети. С начала года на водоемах региона зафиксировано 33 происшествия на воде, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

В управлении уточнили, что удалось спасти 10 человек и 5 из них были дети. В сравнении с прошлым годом, за аналогичный период 2021 года в воде утонуло 35 человек, 3 из них - дети.

Спасатели также рассказали, что в понедельник, 22 августа, в Томской области стартовал третий этап акции «Вода – безопасная территория». Ежедневно, 41 группа, состоящая из госинспекторов по маломерным судам МЧС России, полиции, представителей районных администраций и волонтеров, будет патрулировать водоемы региона в течение всей недели.