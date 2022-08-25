Шесть детей погибли на водоемах Томской области за 2022 год

Фото: Ксения Высотина

В Томской области за 2022 год на водоемах погибли 30 человек, 6 из них -дети. С начала года на водоемах региона зафиксировано 33 происшествия на воде, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

В управлении уточнили, что удалось спасти 10 человек и 5 из них были дети. В сравнении с прошлым годом, за аналогичный период 2021 года в воде утонуло 35 человек, 3 из них - дети.

Спасатели также рассказали, что в понедельник, 22 августа, в Томской области стартовал третий этап акции «Вода – безопасная территория». Ежедневно, 41 группа, состоящая из госинспекторов по маломерным судам МЧС России, полиции, представителей районных администраций и волонтеров, будет патрулировать водоемы региона в течение всей недели.