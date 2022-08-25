Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 3:19

Не рассчитавшегося за проездку в такси пьяного томича задержали росгвардейцы

Мужчина отказался платить, ссылаясь на отсутствие денег
Екатерина Горникова
Не рассчитавшегося за проездку в такси пьяного томича задержали росгвардейцы.

Не рассчитавшегося за проездку в такси пьяного томича задержали росгвардейцы.

Фото: Ксения Высотина

Пьяный 34-летний томич не рассчитался за поездку в такси, мужчину объявили в розыск, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Отмечается, что ночью экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что в Ленинском районе Томска таксисту требуется помощь.

Росгвардейцы приехали на вызов и оказалось, что двое пьяных томичей вызвали такси, поехали до места назначения, но рассчитаться за поездку отказались, мотивируя тем, что у них нет денег.

Мужчин пробили по базе и оказалось, что один из пассажиров находится в розыске за кражу.

Нарушителя задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.