Житель Томской области проведет полтора года в колонии за пьяное вождение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шегарский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчину в июне 2022 года приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение. Житель Шегарского района не сделал должных выводов и спустя месяц после вынесения приговора опять сел пьяным за руль и поехал кататься по деревне. Его поймали сотрудники ДПС.

Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселении, а также на шесть лет запретили водить автомобиль.

Приговор в законную силу не вступил.