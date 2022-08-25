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Общество25 августа 2022 3:06

Житель Томской области проведет полтора года в колонии за пьяное вождение

Он сел пьяным за руль спустя месяц после лишения прав
Екатерина Горникова
Житель Томской области проведет полтора года в колонии за пьяное вождение.

Житель Томской области проведет полтора года в колонии за пьяное вождение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шегарский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчину в июне 2022 года приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение. Житель Шегарского района не сделал должных выводов и спустя месяц после вынесения приговора опять сел пьяным за руль и поехал кататься по деревне. Его поймали сотрудники ДПС.

Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселении, а также на шесть лет запретили водить автомобиль.

Приговор в законную силу не вступил.